На базе "Петербург-концерта" планируют открыть культурный кластер с кино и выставками

Гостей пространства ждут на лекциях и обсуждениях.

Владелец здания Екатерининского собрания на канале Грибоедова заявил о намерении открыть культурный кластер на этой площадке. Об этом 2 сентября рассказала генеральный директор "Петербург-концерта" Екатерина Артюшкина.

В октябре на площадке запланирована первая арх-медиация от организаторов конкурса "Золотой Трезини". Специалисты будут обсуждать со зрителями архитектуру классических дворцов, вход открыт для всех желающих. Другой проект будет представлен для зрителей осенью, но позже – им станет фестиваль искусства и технологий Art&Tech, передает "Петербургский дневник". В течение ноября в Екатерининском собрании пройдут перформансы с участием нейросетей, концерты с подключением нейрофизиологических датчиков для анализа работы мозга и многое другое.

В целом на базе "Петербург-Концерта" организаторы намерены проводить творческие лаборатории, показывать документальные фильмы об искусстве и организовывать лекции.

Здание первого Екатерининского собрания построили в 1906 году по проекту архитектора Оскара Мунца. До 1922 года Екатерининское собрание было местом притяжения для поклонников искусства. Здесь размещался театр пародий "Кривое зеркало", театр "Стиль", выступал Федор Шаляпин, создавалась программа первых "Русских сезонов". Здесь же в разные годы выступали немецкая труппа, театр Сусловой и Кроповницкого. Наша съемочная группа побывала в обновленном здании в 2019 году.

Сейчас здание на канале Грибоедова принадлежит "Петербург-Концерту" – компании-наследнице знаменитого "Ленконцерта", которая проводит в Северной столице различные мероприятия, от массовых до камерных.

Фото (архив): Piter.tv