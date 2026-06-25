Артист "Петербург-концерта" Сергей Новожилов – о 60 годах на сцене и военном детстве

Для Сергея Анатольевича здание "Петербург-концерта", ранее известного как "Ленконцерт", стало не просто местом работы, а настоящим домом.

Народный артист России, мастер художественного слова и ведущий артист "Петербург-концерта" Сергей Новожилов стал героем нового выпуска видеопроекта "Культурный дневник" "Петербургского дневника". В откровенном интервью он поделился воспоминаниями о своей долгой карьере, которая началась в 1965 году, и рассказал о влиянии семьи и военного детства на его творческую судьбу.

Для Сергея Анатольевича здание "Петербург-концерта", ранее известного как "Ленконцерт", стало не просто местом работы, а настоящим домом. Он с теплотой вспоминает, как поступил в эту организацию более шестидесяти лет назад, когда она находилась на Малой Садовой улице, а затем переехала в роскошный дворец Луиджи Руски на Фонтанке. Благодаря усилиям генерального директора Екатерины Артюшкиной, коллектив недавно получил новое помещение в Екатерининском собрании, где Новожилов уже несколько лет играет в спектакле "Поллианна".

"Ленконцерт" в 60-е годы был крупнейшей концертной организацией страны, даже превосходя по числу артистов и значимости "Москонцерт". Здесь работали выдающиеся коллективы, включая Ленинградский мюзик-холл и балет Эйфмана. Для Новожилова это была настоящая школа, где он учился у лучших мастеров эстрады.

Детство Сергея Новожилова прошло в условиях войны. Когда ему было почти четыре года, отец ушел на фронт, а мать с бабушкой бежали из Харькова, спасаясь от немцев. В 1944 году, находясь на фронте, отец забрал сына к себе, и тот стал воспитанником 51-й армии, исполняя обязанности юного чтеца при концертной бригаде.

Первые выступления Новожилова состоялись в 1943 году, когда он читал стихи Константина Симонова бойцам в госпиталях. Это чувство, когда ты выходишь на сцену и тебя слушают, осталось с ним на всю жизнь. Его отец, известный иллюзионист, также оказал значительное влияние на его карьеру, вдохновив его на путь артиста.

Сергей Новожилов уверен, что профессия чтеца переживает сейчас не лучшие времена, но надеется, что жанр художественного слова вновь обретет популярность и приведет на сцену новых талантливых исполнителей.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)