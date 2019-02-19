В Большом зале Екатерининского собрания покажут "Оммаж Дягилеву"

Такое название на французском языке носит новый спектакль.

В четверг, 1 апреля в Большом зале Екатерининского собрания на канале Грибоедова состоится показ спектакля "Hommage a Diaghilev — Посвящение Дягилеву", чьё 150-летие весь мир будет отмечать в следующем году.

"Hommage a Diaghilev — Посвящение Дягилеву" – это собрание "номеров-приношений" и фрагментов из балетов, которые были поставлены 100 лет назад труппой Дягилева: "Лебединое озеро", "Жар-птица", "Шехеразада", "Шопениана", "Арлекинада", "Треуголка"; "Видение розы", "Умирающий лебедь". В постановке задействованы звёзды русского балета, ведущие солисты Мариинского и Михайловского театров, Театра балета им. Леонида Якобсона, а также воспитанники Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Кульминацией спектакля станет мировая премьера хореографической миниатюры "Не тот Дон Кихот" в постановке заслуженного артиста России Ивана Васильева, ведущий программы — Андрей Ургант.

Сергей Дягилев и его "Русские сезоны" – серии европейских гастролей русского искусства – вошли в мировую историю как эпизод пиковой популярности русского балета.

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