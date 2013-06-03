"Посвящение Дягилеву" представили в Петербурге

В Екатерининском собрании на канале Грибоедова состоялся премьерный показ спектакля-сторителлинга «Hommage a Diaghilev — Посвящение Дягилеву» в рамках IV Международной Дягилевской конференции. Piter.tv проследил, как это было.

После реставрации здания на канале Грибоедова у петербуржцев появилась возможность вернуться в уникальную атмосферу дягилевских сезонов.

В спектакле были представлены фрагменты из балетов, которые поставила труппа Дягилева 100 лет назад: "Лебединое озеро", "Жар-птица", "Шехеразада", "Шопениана", "Арлекинада", "Треуголка"; "Видение розы", "Умирающий лебедь". В постановке задействованы звёзды русского балета, ведущие солисты Мариинского и Михайловского театров, Театра балета им. Л. Якобсона, а также воспитанники Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Кульминацией спектакля стала мировая премьера хореографической миниатюры "Не тот Дон Кихот" в постановке Ивана Васильева.

С 2017 года проходит научно-практическая конференция "Дягилев: Искусство продюсирования". В этом году из-за пандемии первый день мероприятия прошёл в онлайн-режиме, но мы всё-таки предложили "Петербург-Концерту" сделать второй день в театре. Этот спектакль создан в жанре рассказа. В нём Андрей Ургант выступает в качестве театра одного актёра, и, конечно же, балет. Дягилев без балета невозможен. Эту идею предложила Елена Федотова — известный историк балета, с которой мы уже не первый год делаем подобные работы, посвящённые Дягилеву. Но особенность в том, что в этом году мы первый раз в зале, где репетировал сам Дягилев Ринат Дулмаганов, генеральный продюсер Национального оперного центра и Общественного фонда исполнительских искусств

Первые репетиции дягилевской балетной труппы проходили в Эрмитажном театре, но отказав в ведущей партии Матильде Кшесинской, им пришлось покинуть площадку и арендовать сцену в Екатерининском собрании за 25 рублей в год. Именно это место стало особенным и свободным для творчества. 2 апреля 1909 года состоялась первая репетиция "Русских сезонов" в Екатерининском собрании, а 2 мая артисты отправились в Париж с первым показом.

"Русские сезоны" Сергея Дягилева — уникальное явление в истории мировой культуры. Благодаря нему западная аудитория в начале XX века смогла влюбиться в русское искусство, представшее во всей красе. "Сезоны" объединили в себе главные шедевры музыки, живописи, оперы и балета. "Русский балет Дягилева" произвёл особый фурор на европейского зрителя, прославив на весь мир Анну Павлову, Вацлава Нижинского, Тамару Карсавину и Иду Рубинштейн.

Фото, текст: Дарья Иванова / Piter.tv