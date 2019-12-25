На канале Грибоедова появится первый в Петербурге виртуальный концертный зал

Площадка откроется уже этой зимой.

В здании Екатерининского собрания на набережной канала Грибоедова откроется первый в Петербурге виртуальный концертный зал. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы Комитета по культуре города Константина Сухенко.

По словам чиновника, виртуальный концертный зал станет площадкой для трансляции концертов с участием российских и зарубежных исполнителей. Также зрители смогут посмотреть специальные детские программы. В виртуальном режиме будут проходить мастер-классы от ведущих дирижеров и музыкантов страны и мира.

Ожидается, что первых посетителей необычная площадка сможет принять уже этой зимой. Зал откроют в рамках нацпроекта "Культура" на базе "Петербург-концерта". В настоящий момент проходит конкурс на закупку оборудования для зала. Его должны поставить до 1 ноября.

Ранее мы писали, что на Невском проспекте устанавливают первую "интеллектуальную" остановку общественного транспорта.

Фото: pixabay.com