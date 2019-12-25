На Невском проспекте заработала первая "интеллектуальная" остановка общественного транспорта

На медиапанели павильона появятся маршруты и расписание общественного транспорта, а также прогноз погоды.

В Петербурге заработала первая "интеллектуальная" остановка общественного транспорта. Как рассказали в пресс-службе Смольного, новинка расположилась у станции метро "Гостиный двор" на Невском проспекте.

Особенность такой остановки – крупная медиапанель с цифровой картой, на которую в реальном времени выводится информация о движении общественного транспорта по маршрутам в данном пункте. Также на панели высвечивается расписание движение автобусов и троллейбусом и прогноз погоды. В подобных павильонах установили резервные источники питания на основе солнечной батареи, а также видеокамеры системы "Безопасный город". Кроме того, остановка удачно оформлена в световом плане, поэтому всю визуальную информацию будет удобно считывать при любой погоде и времени суток. Павильон умеет взаимодействовать с транспортным приложением на смартфонах горожан, чтобы оповещать об оперативных изменениях в маршрутах транспорта или дать возможность пополнить электронные проездные.

Отмечается, что всего по городу появится свыше четырех тысяч новейших остановочных павильонов. Изменения происходят в рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания петербуржцев.

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Фото: Piter.TV