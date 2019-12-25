На Книжном салоне рассказали о популярности чтения у российских детей

Половина родителей читает детям ежедневно.

Власти Петербурга увеличили площадь пространства книжного салона из-за большого количества заявок на участие. Изначально она должна была быть меньше. Об этом на открытии XVI Международного книжного салона сказал председатель комитета по печати Владимир Рябовол.

По словам главы ведомства, горожане истосковались по офлайн-мероприятиям. Некоторые из них не состоялись из-за финансовой и эпидемиологической ситуации, но Книжный салон решили сохранить.

В будущем надеемся привлечь к участию наших ближайших соседей из стран Скандинавии, Балтии. У нас впереди яркое и красивое будущее – будем развивать новые тренды в онлайн и оффлайн-формате. сказал Рябовол.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что официально профессии "писатель" нет, но в этом году она может появиться. Среди других проблем — повышение доступности книг и развитие библиотечного дела.

Степашин рассказал, что большинство родителей приучают детей к книге с младенчества. Не читают вообще только 5% семей. Россия является мировым лидером по чтению детей до 12 лет. Напомним, что в Книжном салоне также есть детская площадка.

Книжный салон проходит с 26 по 29 мая на Дворцовой площади и в Главном штабе Эрмитажа.

Фото: Piter.TV