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Лиссабонский защитник Маркос Акунья может перейти в "Зенит"
Сегодня, 14:39
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EvaRaskol

Лиссабонский защитник Маркос Акунья может перейти в "Зенит"

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Футболистом уже интересовались прошлой зимой и этим летом.

Петербургская команда "Зенит" вновь заинтересовалась защитником лиссабонского "Спортинга" Маркосом Акунья, сообщило издание O Jogo.

Отмечается, что "сине-бело-голубые" планировали приобрести футболиста зимой 2018 года и летом 2019. Однако до сделки дело не дошло.

Маркос выступает за "Спортинг" с июля 2017 года. В нынешнем сезоне футболист забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 19 матчах. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

На 28-летнего аргентинца претендуют "Зенит", "Наполи" и "Вильярреал".

Ранее на Piter.TV: Малком показал видео со своими голами на тренировке "Зенита".

Фото: Pixabay 

Теги: защитник, зенит, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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