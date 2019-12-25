Лисовец рассказал, как долго скорые едут к пациентам

Глава комздрава добавил, что в статистике речь идёт о времени между передачей информации о вызове бригаде скорой и её приездом к пациенту.

Стало известно, что в 91% случаев скорая помощь приезжает к пациентам за 20 минут. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, ссылаясь на статистику на заседании городского правительства.

Лисовец отвечал на соответствующий вопрос депутата Заксобрания от "Новых людей" Дмитрия Панова, который заявил о жалобах от петербуржец, часами ждущих врачей.

Глава комздрава добавил, что в статистике речь идёт о времени между передачей информации о вызове бригаде скорой и её приездом к пациенту. Иначе говоря, звонок по номеру еще не является точкой отсчета. Кроме этого, по словам Лисовца, на федеральном уровне этот показатель составляет 90,5%.

Дмитрий Лисовец подчеркнул, что скорая в 99% случаев успевает приехать к пациентам с сердечными заболеваниями. Этот показатель в Петербурге лучше, чем в других регионах.

Ранее мы писали, что 14-летняя петербурженка отравилась алкоголем на Думской. Она в состоянии средней степени тяжести с острым пероральным отравлением была госпитализирована.

Фото: Piter.tv

