Лиса задержала посадку рейса в Пулково и заставила самолет сделать круг

Самолет в Пулково не смог приземлиться.

Самолет, прибывший в Пулково 13 октября, не смог приземлиться из-за лисы, разгуливающей по взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сотрудники наземной службы заметили животное на полосе, когда рейс авиакомпании Smartavia готовился к посадке. Для безопасности рейс был отправлен на второй круг. Лиса вскоре покинула территорию аэропорта, и посадка прошла успешно.

Фото: freepik (wirestock)