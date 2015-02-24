  1. Главная
Лиса задержала посадку рейса в Пулково и заставила самолет сделать круг
Сегодня, 19:59
Самолет в Пулково не смог приземлиться.

Самолет, прибывший в Пулково 13 октября, не смог приземлиться из-за лисы, разгуливающей по взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сотрудники наземной службы заметили животное на полосе, когда рейс авиакомпании Smartavia готовился к посадке. Для безопасности рейс был отправлен на второй круг. Лиса вскоре покинула территорию аэропорта, и посадка прошла успешно.

Ранее бобры атаковали Васильевский остров в Петербурге и обглодали деревья. На Васильевском острове в Санкт-Петербурге были обнаружены деревья, поврежденные бобрами. Животные выбрали берег Галерной гавани и оставили на деревьях характерные следы своей активности.

Фото: freepik (wirestock)

