Лионель Месси впервые в карьере забил пять мячей в одном матче за сборную Аргентины

Спортсмен отличился в матче против команды из Эстонии.

Футболист Лионель Месси впервые в своей профессиональной карьере забил пять мячей в одном матче за сборную Аргентины. В результате команда с результатом 5:0 разгромила команду из Эстонии в товарищеском матче. Матч состоялся на поле испанской Памплоне.

Голы спортсмен реализовал на 9, 45, 47 и 76 минутах игры. Первый мяч в ворота соперников футболист забил с пенальти. Для аргентинца данный пента-трик стал первым в играх за Национальную сборную. На уровне клубов он достигал подобного счета, выступая за испанскую "Барселону". Пять голов спортсмен забил в 2012 году в рамках встречи 1/8 финала Лиги чемпионов, когда играл против немецкого "Байера".

В общей сложности за сборную Аргентины форвард забил 86 мячей. Такой счет является лучшим в истории команды страны.

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Фото и видео: YouTube / TyC Sports