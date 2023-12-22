Аргентина экстрадирует обвиняемого в мошенничестве на общую сумму свыше 5,4 млн рублей

Мужчина в составе ОПГ обманул 60 человек.

Аргентина экстрадирует обвиняемого в мошенничестве россиянина, похитившего в общей сложности сумму, превышающую 5,4 млн рублей. По требованию Генеральной прокуратуры страны компетентные органыиностранного государства вернут на родину Олега Кулакова. Мужчина будет для привлечен к уголовной ответственности по 4 части статьи 159 УК РФ. Следственные органы считают, что, действую в преступной группе, подозреваемый заключал фиктивные договоры по поставкам автомобильных частей. Потерпевшими стали как минимум 60 человек.

Запрос о выдаче обвиняемого направлен в мае 2022 года в связи с его задержанием на территории Аргентинской Республики. пресс-служба генпрокуратуры РФ

В надзорном ведомстве добавили, что процесс экстрадиции был многоступенчатым с состязательностью сторон конфликта в судебной инстанции. Дополнительно Россией представлялись материалы и доказательная база.

В Ленобласти в доме с трупом мужчины 4 года жила его жена с четырьмя детьми.

Фото и видео: Telegram Генеральная прокуратура России