Мадуро назвал идеологию Милея нацистской

В Венесуэле прокомментировали выступление аргентинского президента в Давосе.

Выступление аргентинского президента Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме, проводимого в швейцарском городе Давосе, раскрыло мировому сообществу нацистский и маккартистский характер его идеологии. Такое мнение высказал политический лидер Венесуэлы Николас Мадуро в эфире местного телеканала Venezolana de Televisión.

Аргентинский народ должен быть опечален, пристыжен и возмущен ошибкой... Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между нацизмом и маккартизмом. Неправда, что он либералист, либерал, либертарианец - нет! Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Ранее в своей речи в Давосе Хавьер Милей заявил о том, что странам коллективного Запада, которые построили благосостояние за счет свободного предпринимательства, сейчас угрожает продолжающееся распространение идей коллективизма и социализма. Политик добавил, что это приведет государства к бедности. Латиноамериканский лидер уверен в том, что единственным инструментом борьбы с нищетой является свободный рыночный капитализм.

Мадуро назвал санкции США против Венесуэлы экономическим геноцидом.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro