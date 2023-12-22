Мадуро назвал санкции США против Венесуэлы экономическим геноцидом

Глава Венесуэлы рассказал о потерях республики из-за действий США.

американские санкции, введенные Вашингтоном против Венесуэлы, являются экономическим геноцидом. Такое давление со стороны США привело латиноамериканскую страну к потере более 642 миллиардов долларов в период с 2015 по 2022 годы. Соответствующее заявление сделал местный глава государства Николас Мадуро в своем ежегодном обращении к нации. Выступление политика транслировалось телеканалом VTV.

Общие потери национальной экономики, государственного и частного секторов с точки зрения падения валового внутреннего продукта в период с 2015 по 2022 год составили 642 миллиарда долларов. Это геноцид, экономическая резня! Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Чиновник заметил, что нефтяная отрасль страны лишилась свыше 323 миллиардов долларов, а национальная авиакомпания Conviasa потеряла из-за санкций возможность по использованию 40 своих самолетов. Власти Венесуэлы указали на неправомерные действия Великобритании. Соединенное Королевство заблокировало финансовые и имущественные активы на 22 миллиарда долларов США, включая 32 тонны венесуэльского золота, остающегося в британских хранилищах.

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Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro