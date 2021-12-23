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Зинченко заплакал на пресс-конференции перед матчем за выход на ЧМ-2022 между Украиной и Шотландией
Сегодня, 14:27
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Зинченко заплакал на пресс-конференции перед матчем за выход на ЧМ-2022 между Украиной и Шотландией

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Футболист затронул тему событий на Украине.

Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко заплакал на пресс-конференции перед матчем за выход на чемпионат мира-2022 против Шотландии.

Футболист вместе с главным тренером украинской команды Александром Петраковым отвечал на вопросы журналистов. Затронув тему событий на Украине, Зинченко не смог сдержать слез.

Матч Шотландия-Украина состоится 1 июня на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Победитель сыграет 5 июня против сборной Уэльса в решающем матче за право выйти в финальную стадию ЧМ-2022.

Ранее мы сообщали, что Шварц встретился с болельщиками "Динамо" перед уходом из клуба.

Фото: YouTube / Ukranian Association of Football

Теги: александр зинченко, пресс-конференция, сборная украины по футболу, сборная шотландии по футболу, слезы, чм-2022
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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