Зинченко заплакал на пресс-конференции перед матчем за выход на ЧМ-2022 между Украиной и Шотландией

Футболист затронул тему событий на Украине.

Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко заплакал на пресс-конференции перед матчем за выход на чемпионат мира-2022 против Шотландии.

Футболист вместе с главным тренером украинской команды Александром Петраковым отвечал на вопросы журналистов. Затронув тему событий на Украине, Зинченко не смог сдержать слез.

Матч Шотландия-Украина состоится 1 июня на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Победитель сыграет 5 июня против сборной Уэльса в решающем матче за право выйти в финальную стадию ЧМ-2022.

Ранее мы сообщали, что Шварц встретился с болельщиками "Динамо" перед уходом из клуба.

Фото: YouTube / Ukranian Association of Football