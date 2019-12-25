Limp Bizkit выступят в петербургском СК "Юбилейный" в феврале

Концерт состоится 20 февраля.

Американская рэп-рок-группа Limp Bizkit готовит концерты для четырех российских городов в феврале. В Петербург коллектив приедет 20 февраля, яркие представители современной альтернативной сцены выступят в СК "Юбилейный".

История успеха группы началась в 1994 году во Флориде, коллектив отличался жесткой тематикой своих песен, агрессивным исполнением, устрашающими и эффектными декорациями, шоу и сценическими образами. Группа трижды номинировалась на музыкальную премию "Грэмми" и продала около 40 миллионов копий альбомов по всему миру.

Ранее мы писали, что музыкант Fatboy Slim приезжает с концертом в Петербург.

Фото: limpbizkit.com