В Кировском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу холодного водоснабжения . Утром петербуржцы увидели озеро

Под воду ушли припаркованные машины.

В ночь на понедельник, 11 ноября, в Кировском районе прорвало трубу холодного водоснабжения. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Инцидент произошел у дома № 1 по улице Бурцева. Под воду ушли припаркованные машины.

"Потоп серьёзный. Кого смогли, предупредили, чтобы машины забрали", —пишут горожане.

На место аварии экстренно выехали стразу две бригады "Водоканала". Они локализовали вытекание на магистрали 300 мм. В пресс-службе ведомства отметили, что от холодной воды местных жителей не отключали.

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Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Соня Дорофеева