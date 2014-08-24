Лихача на BMW задержали после дерзкого дрифта на перекрестке Петербурга

Опасный заезд на БМВ в центре города обернулся уголовным делом.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в социальных сетях видеозапись, на которой водитель автомобиля БМВ выполнял рискованные маневры на одном из загруженных перекрестков. На ролике видно, как автомобиль входит в занос, совершает резкие перестроения и мешает движению других участников дорожного потока.

Инспекторы установили, что за рулем находился 20-летний местный житель. В ходе проверки выяснилось, что автомобиль эксплуатировался без регистрации, а сам водитель неоднократно нарушил требования дорожных правил. Ему вменили несколько административных статей за выбор опасной траектории и игнорирование обязательных норм.

Дополнительно при осмотре транспортного средства выявили признаки изменения идентификационных номеров, что образует состав уголовного правонарушения. Также по факту совершения опасных маневров возбуждено отдельное уголовное дело.

Водителя доставили для разбирательства, и теперь ему предстоит дать объяснения в суде.

Фото: Piter.TV