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Лихач устроил массовую аварию на Муринской дороге
Сегодня, 13:58
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arteliseev

Лихач устроил массовую аварию на Муринской дороге

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Виновнику аварии удалось скрыться с места происшествия.

Как сообщила "Фонтанка", ДТП произошло в Красногвардейском районе Северной столицы в ночь на 29 сентября.

Автомобиль въехал в пять других машин у дома №84 по Муринской дороге. Очевидцы сообщили, что после столкновений машины лишились бамперов и колес.

Водитель с места ДТП скрылся. Дорожная полиция разбирается во всех обстоятельствах аварии.

Ранее мы сообщили, как на улице Лизы Чайкиной четверо избили и ограбили 50-летнего мужчину.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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Аноним
Сегодня 14:28

Это типичный житель Ново Охты

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 14:49

Сразу видно, коммен от жителя Н. Мурятктно

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Аноним
Сегодня 14:24

Это не лихач, это мудак, а машину мог и "дернуть", но не рассчитал

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