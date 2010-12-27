Лихач устроил массовую аварию на Муринской дороге

Виновнику аварии удалось скрыться с места происшествия.

Как сообщила "Фонтанка", ДТП произошло в Красногвардейском районе Северной столицы в ночь на 29 сентября.

Автомобиль въехал в пять других машин у дома №84 по Муринской дороге. Очевидцы сообщили, что после столкновений машины лишились бамперов и колес.

Водитель с места ДТП скрылся. Дорожная полиция разбирается во всех обстоятельствах аварии.

Ранее мы сообщили, как на улице Лизы Чайкиной четверо избили и ограбили 50-летнего мужчину.

Фото: Piter.TV