Лихач устроил массовую аварию на Муринской дороге

Как сообщила "Фонтанка", ДТП произошло в Красногвардейском районе Северной столицы в ночь на 29 сентября.
Автомобиль въехал в пять других машин у дома №84 по Муринской дороге. Очевидцы сообщили, что после столкновений машины лишились бамперов и колес.
Водитель с места ДТП скрылся. Дорожная полиция разбирается во всех обстоятельствах аварии.
Ранее мы сообщили, как на улице Лизы Чайкиной четверо избили и ограбили 50-летнего мужчину.
Фото: Piter.TV
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Это типичный житель Ново Охты
Сразу видно, коммен от жителя Н. Мурятктно
Это не лихач, это мудак, а машину мог и "дернуть", но не рассчитал