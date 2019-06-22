Пятничный потоп в Петербурге затронул улицы, станции метро и ТК

Вчера передвигаться по городу можно было на лодках.

Кроме потопа в Клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина, ливень принес городу немало проблем. Вечером 21 июня резкий дождь обрушился на город, к чему оказались не готовы городские объекты.

Так, затопило вестибюль станции метро "Площадь Восстания", что ограничило вход и выход пассажиров. На улице Белы Куна жители пожаловались на протечку крыши.

"Фонтанка у Невского в воде, доставайте лодки", – отмечает один из водителей в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

"Плыть" водителям пришлось и по Октябрьской набережной. В тоннеле под Мостом Александра Невского тоже случился потоп. Одна машина практически утонула, ее пришлось вызволять из образовавшейся лужи.

От ливня пострадало и KFC на Невском проспекте. Сотрудникам ресторана пришлось швабрами вытирать воду.

Фото и видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"