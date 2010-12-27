В Петербурге установили самый значительный рост зарплат по стране

Город на Неве увеличил среднюю заработную плату на 11,3 процента за год.

Согласно данным исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в Санкт-Петербурге наблюдается самый значительный рост зарплат по стране. Результаты взяты за последний год.

В среднем, рост заработной платы составил 21 процент по сравнению с январем 2017 года. Больше всего улучшилась состояние работников сферы промышленной обработки - они стали получать в 1,7 раза больше, а также в отрасль производства нефтепродуктов. В целом, средняя цифра зарплат по городу выросла на 11,3 процента. Это произошло благодаря увеличению стоимости услуг по бюджетным направлениям - образованию, здравоохранению, культуре и спорту.

Представители Сольного немногим ранее предоставили более скромные результаты подсчетов. По их информации, зарплаты подросли на 11 процентов. Средняя зарплата по Северной столице сейчас составляет 54,4 тысячи рублей.