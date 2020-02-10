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Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва

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Петербург дал средние показатели.

Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва. Наибольшее количество топлива могут себе позволить жители именно этих регионов. На среднюю зарплату ЯНАО, НАО и столица могут получить около двух тысяч литров бензина. Об этом сообщили в "РИА Новостях".

В среднем цена на бензин АИ-92 за январь 2020 года вырос на 1,3%. При этом разница между регионами с максимальной и минимальной стоимостью - 40%. Больше тысячи литров могут купить на Чукотке, в Магадане, Сахалине, Камчатке, СПб, Мурманске, Коми, Якутии. Меньше всего купят в Карачаево-Черкесии, Дагестана, Кабардино-Балкарии.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.

Теги: бензин, крайний север, москва
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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