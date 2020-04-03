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Лидера "Альянса врачей" избили полицейские в Новгородской области

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Её ударили в солнечное сплетение. Сейчас у лидера профсоюза подозрение на сотрясение мозга.

Лидера "Альянса врачей" Анастасию Васильеву избили полицейские в Новгородской области. Это произошло, когда она вместе с сопровождающей делегацией пыталась привезти в больницу города Окуловка медицинские маски и средства спецзащиты.

Сначала Васильеву и сопровождение задержали на трассе у Окуловки, после чего доставили в местное ОВД. Однако им всё-таки разрешили передать маски и средства индивидуальной защиты. - это 500 респираторов, защитные комбинезоны, очки и перчатки. 

"ОВД-инфо" сообщает, что на задержанных составили протоколы по новой статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.  После 22 часов в отделении Анастасию Васильеву отпустили, но потом опять задержали. Её ударили в солнечное сплетение, сообщил правозащитник Динар Идрисов. Сейчас у лидера профсоюза подозрение на сотрясение мозга.

К Васильевой долго не пускали медика скорой помощи, а после на неё составили протокол по статье о неповиновении сотруднику полиции. Лидер "Альянса врачей" провела ночь в окуловском ОВД.

Ранее вице-губернатора Кировской области задержали по подозрению во взятке.

Видео: Twitter / Альянс врачей

Теги: альянс врачей, задержания, медицина, полиция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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