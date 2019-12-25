Лидер сборной Украины высказался о грядущем матче 1/4 финала Евро с Англией

Александр Зинченко рассказал о готовности команды к игре на Евро-2020 против англичан.

Лидер сборной Украины высказался о грядущем матче 1/4 финала Евро-2020 с Англией. Интервью с футболистом Александром Зинченко размещено на YouTube-канале "Великий футбол". Спортсмен сообщил болельщикам, что команда не будет останавливаться на достигнутом результате в рамках текущего чемпионата Европы по футболу. При этом он признал, что в данном спорте бывает все, особенно в отдельно взятом матче.

Зинченко сообщил, что успел переговорить с коллегами-англичанами, играющими за свою национальную сборную. При этом он заметил, что на поле у него не будет друзей среди футболистов из команды-противника.

Напомним, что матч между Украиной и Великобританией запланирован на вечер 3 июля. Спортсмены начнут игру в 22 часа по московскому времени. Александр Зинченко на Евро-2020 выходил на футбольное поле четыре раза. Ему удалось забить один гол, а также совершить результативную передачу сокоманднику. В настоящее время украинец выступает за английский "Манчестер Сити".

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