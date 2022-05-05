Испанцы выиграли у англичан два матча.

"Реал" вышел в финал Лиги чемпионов в 17-й раз. Во втором матче полуфинального состязания, проводимого в рамках турнира Лиги Чемпионов сезона 2021-2022 годов, испанская команда обыграла на футбольном поле англичан из "Манчестера Сити".

Встреча прошла в Мадриде и завершилась с результатом 3:1 в пользу хозяев. На 73-й минуте полузащитник Рияд Марез вывел британцев вперед по очкам. Однако На 90-й и 91-й минутах хавбек испанцев Родриго Гоэс оформил дубль. В дополнительное время нападающий из "Реала" Карим Бензема совершил пенальти на 95-й минуте.

Напомним, что в первом матче серии англичане выиграли со счетом 4:3. Таким образом, "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов, где испанцы выступят против английского "Ливерпуля".

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" стал первым финалистом Лиги чемпионов.

Фото и видео: YouTube / Green Recycling Farm