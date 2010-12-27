Лидер молодежной сборной по баскетболу Григорий Мотовилов покидает "Зенит"

Клуб официально заявил, что многообещающий защитник "переезжает" в "Спартаке-Приморье".

Перспективный защитник молодежной сборной РФ U-20 Григорий Мотовилов уходит из "Зенита". Об этом сообщает NEVAsport.ru.

Григорий теперь будет играть за клуб "Спартак-Приморье", который находится во Владивостоке и выступает в 1-й Суперлиге.

Напомним, что 20-летний Мотовилов по итогам недавнего чемпионата Европы в девизионе B вошел в символическую 5-ку. Знатоки игры отмечают, что во многих играх защитник "тащил всю команду".

Баскетбольный эксперт Алексей Карванен напротив же отмечает, что у Григория "проблемы с броском", а еще баскетболист "теряется в нападении" и "плохо играет в защите против мужчин".

Теперь Григорий Мотовилов, получит шанс отшлифовать навыки, а затем вернуться в петербургский клуб.

Фото: официальная страница БК "Зенит"