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Лидер молодежной сборной по баскетболу Григорий Мотовилов покидает "Зенит"
Сегодня, 18:51
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IRINA_CHALKINA
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Лидер молодежной сборной по баскетболу Григорий Мотовилов покидает "Зенит"

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Клуб официально заявил, что многообещающий защитник "переезжает" в "Спартаке-Приморье".

Перспективный защитник  молодежной сборной РФ U-20 Григорий Мотовилов уходит из "Зенита".  Об этом сообщает NEVAsport.ru.

 Григорий теперь будет играть за клуб "Спартак-Приморье", который находится во Владивостоке и выступает в 1-й Суперлиге.

Напомним, что 20-летний Мотовилов по итогам недавнего чемпионата Европы в девизионе B вошел в символическую 5-ку. Знатоки игры отмечают, что во многих играх защитник "тащил всю команду".

Баскетбольный эксперт  Алексей Карванен напротив же отмечает, что у Григория "проблемы с броском", а еще баскетболист "теряется  в нападении" и "плохо играет в защите против мужчин".

Теперь Григорий Мотовилов, получит шанс отшлифовать навыки, а затем вернуться в петербургский клуб.

Фото: официальная страница БК "Зенит"

 

Теги: бк зенит , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб Зенит Спорт

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