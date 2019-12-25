Лидер "Несчастного случая" рассказал о своей продолжающейся самоизоляции

Алексей Кортнев нашел и положительные эмоции в сложившейся ситуации.

Лидер музыкальной группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург" нашел положительные моменты в продолжающейся самоизоляции из-за коронавируса.

Музыкант заметил, что этот период он и его партнеры пережили спокойно, продолжая находиться в некой социальной изоляции, поскольку вернуться к работе пока не получается. Он также добавил, что на него, родных и друзей не проливалось "манны небесной". Однако во всем стоит искать позитивные стороны, добавил Кортнев. К их числу он отнес здоровье родственников и наличие хорошей погоды.

Ранее артист рассказал, что группа охотно возьмется за работу после снятия ограничений и запретов. "Несчастный случай" даже готов отказаться от летнего отпуска из-за большого количества отдыха на карантине и пересмотреть гонорары.

Фото: Алексей Кортнев / "ВКонтакте"