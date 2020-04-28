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Музыкант Алексей Кортнев поделился планами на творческую работу после карантина
Сегодня, 12:51
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Музыкант Алексей Кортнев поделился планами на творческую работу после карантина

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Группа "Несчастный случай" готова будет взяться за любые концерты.

Лидер музыкальной группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, оставшийся без работы в период самоизоляции и закрытия учреждений культуры, поделился планами на творчество после карантина. Об этом музыкант рассказал телеканалу "Санкт-Петербург".

По словам Кортнева, группа охотно возьмется за работу после снятия ограничений и запретов. "Несчастный случай" даже готов отказаться от летнего отпуска из-за большого количества отдыха на карантине и пересмотреть гонорары.

Мы очень хотим вернуться к живым выступлениям.  Конечно, мы кинемся играть везде, где только можно. Я прекрасно понимаю, что придется выступать если не буквально за еду, то за сниженные гонорары. У нашего зрителя просто не будет денег на то, чтобы заплатить за поход в дорогой клуб или большой зал.

Алексей Кортнев, музыкант

Ранее и Анастасия Волочкова рассказала, как проводит время на самоизоляции.

Фото: Алексей Кортнев / "ВКонтакте"

Теги: алексей кортнев, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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