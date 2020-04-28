Музыкант Алексей Кортнев поделился планами на творческую работу после карантина

Лидер музыкальной группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, оставшийся без работы в период самоизоляции и закрытия учреждений культуры, поделился планами на творчество после карантина. Об этом музыкант рассказал телеканалу "Санкт-Петербург".
По словам Кортнева, группа охотно возьмется за работу после снятия ограничений и запретов. "Несчастный случай" даже готов отказаться от летнего отпуска из-за большого количества отдыха на карантине и пересмотреть гонорары.
Мы очень хотим вернуться к живым выступлениям. Конечно, мы кинемся играть везде, где только можно. Я прекрасно понимаю, что придется выступать если не буквально за еду, то за сниженные гонорары. У нашего зрителя просто не будет денег на то, чтобы заплатить за поход в дорогой клуб или большой зал.
Алексей Кортнев, музыкант
Ранее и Анастасия Волочкова рассказала, как проводит время на самоизоляции.
Фото: Алексей Кортнев / "ВКонтакте"
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