Музыкант Алексей Кортнев поделился планами на творческую работу после карантина

Группа "Несчастный случай" готова будет взяться за любые концерты.

Лидер музыкальной группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, оставшийся без работы в период самоизоляции и закрытия учреждений культуры, поделился планами на творчество после карантина. Об этом музыкант рассказал телеканалу "Санкт-Петербург".

По словам Кортнева, группа охотно возьмется за работу после снятия ограничений и запретов. "Несчастный случай" даже готов отказаться от летнего отпуска из-за большого количества отдыха на карантине и пересмотреть гонорары.

Мы очень хотим вернуться к живым выступлениям. Конечно, мы кинемся играть везде, где только можно. Я прекрасно понимаю, что придется выступать если не буквально за еду, то за сниженные гонорары. У нашего зрителя просто не будет денег на то, чтобы заплатить за поход в дорогой клуб или большой зал. Алексей Кортнев, музыкант

Ранее и Анастасия Волочкова рассказала, как проводит время на самоизоляции.

Фото: Алексей Кортнев / "ВКонтакте"