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Лидер КПРФ Зюганов: Жириновский идет на поправку
Сегодня, 11:46
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Лидер КПРФ Зюганов: Жириновский идет на поправку

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Коммунисты рассказали о состоянии здоровья лидера ЛДПР.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что председатель ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку. Ранее политика пришлось госпитализировать из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом лидер коммунистической партии рассказал прессе во время прихода на пленарное заседание в Государственную думу РФ.

Жириновский поправляется.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

Ранее министерство по здравоохранению России заявило о том, что Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Его состояние врачи оценивают как стабильное. В политической партии журналистам добавили, что Владимир Жириновский восстанавливается от ковида. Он уже поручил коллегам сделать ряд заявлений по работе ГД РФ в период всплеска пандемии.

СМИ сообщили о намерении медиков провести Жириновскому операцию.

Фото: YouTube / ParlamentRu
 

Теги: владимир жириновский, геннадий зюганов, кпрф, лдпр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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