Лидер Чада может посетить Петербург

В 2023 году Северную столицу может посетить президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрисс Деби Итно. Планируется, что визит состоится в рамках саммита Россия – Африка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике посольства РФ в Чаде.
Отмечается, что для гостей готовят интересную и насыщенную программу пребывания. Также им продемонстрируют новые бизнес-проекты, крупные инвестиционные программы.
Напомним, что проведение второго саммита Россия – Африка планируется на период с 26 по 29 июля 2023 года.
Фото: Piter.TV
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