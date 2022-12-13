Лидер Чада может посетить Петербург

Делегацию республики в рамках саммита Россия – Африка возглавии президент переходного периода Чада Махамат Идрисс Деби Итно.

В 2023 году Северную столицу может посетить президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрисс Деби Итно. Планируется, что визит состоится в рамках саммита Россия – Африка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике посольства РФ в Чаде.

Отмечается, что для гостей готовят интересную и насыщенную программу пребывания. Также им продемонстрируют новые бизнес-проекты, крупные инвестиционные программы.

Напомним, что проведение второго саммита Россия – Африка планируется на период с 26 по 29 июля 2023 года.

Фото: Piter.TV