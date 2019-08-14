Мэрия Москвы согласовала митинг 25 августа на 100 000 человек

Организаторы настаивают на проведении шествия.

Власти Москвы согласовали проведение митинга численностью до 100 000 человек 25 августа. Как сообщает в Twitter Либертарианская партия, акцию за свободные выборы согласовали с 14:00 до 18:00 на проспекте Академика Сахарова.

Мэрия столицы предложила Либертарианской парии провести только митинг без шествия. Замглавы департамента безопасности Москвы Василий Олейник заявил, что при шествии не получится обеспечить безопасность участников. Организаторы акции заявили, что будут настаивать на согласовании шествия.

Всего представители оппозиции подали в мэрию три заявки на проведения шествия. Власти отказали в согласовании акций 17 и 24 августа. Напомним, на согласованную акцию 10 августа пришли около 50 тыс. человек.

Видео: YouTube