Льготы на детские сады для детей приезжих ограничат в Петербурге

Поддержали авторов инициативы 36 чиновников. Один воздержался от голосования, пятеро не согласны.

Депутаты ЗакСа решили отменить льготы для детей мигрантов на посещение детских садов. С инициативой выступили представители "Единой России" Анастасия Мельникова и Алексей Макаров.

Законопроект направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Согласно документу, большинство семей приезжих – многодетные, из-за чего они получают право на первоочередное поступление в детские сады и школы. Как утверждают авторы инициативы, детям петербуржцев ограничивается доступ к услугам образования, что заставляет родителей не заниматься поиском работы.

Анастасия Мельникова и Алексей Макаров предлагают принимать детей мигрантов только в случае предоставления справки об официальном трудоустройстве родителей.

Против законопроекта выступил депутат партии "Яблоко" Борис Вишневский. Он считает, что нововведение противоречит конвенции ООН, в которой сказано о правах детей "вне зависимости от места рождения и наличия разрешения на работу".

Поддержали авторов инициативы 36 чиновников. Один воздержался от голосования, пятеро не согласны.

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Фото: Pxhere