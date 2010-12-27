Курящие депутаты отказались платить штрафы за курение в общественных зонах

Депутаты Петербурга выступили против законопроекта о курильщиках. Инициатором закона были члены фракции "Единая Россия".

В Петербургском ЗакСе депутаты выступили против законопроекта "Единой России", в котором говорится о запрете курения на летних террасах, сообщает "Фонтанка".

Александр Тетердинко уточнил, что закон предусматривает ввести штрафы для предпринимателей, которые допускающих курение в общественных зонах. Для предпринимателей будут штрафы в размере от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 60 до 90 тысяч рублей.

Инициаторами законопроекта стали глава фракции "Единой России"Александр Тетердинко, Александр Ваймер, Павел Зеленков, Евгений Никольский, Елена Киселева, Сергей Купченко и Юрий Авдеев. Стоит заметить, что некоторые из них сами употребляют никотин.

Отметим, что почти все парламентарии выступили против законопроекта. Всего лишь трое проголосовали "за".