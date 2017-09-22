Лев Лурье о Коле Васине: человек должен понимать, что он может вытерпеть

Российский историк, петербургский краевед и журналист Лев Лурье рассказал Piter.TV о своем взгляде на проблему музея группы «The Beatles» и Коли Васина.

Уникальная коллекция "Храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона" собиралась им по всему миру. Даже родственники знаменитой четверки с удовольствием дарили вещи музыкантов этому петербуржцу.

После смерти художник-керамист, как сам называл себя Николай, оставил предсмертную записку в которой сетовал на отсутствие поддержки в своем непростом творческом начинании.

Мне кажется, что Коля Васин был чудесным человеком, такой типичный, я бы сказал, городской юродивый. Слово "юродивый" имеет такую позитивную коннотацию, Ксения Петербургская тоже была юродивой. Но вот в смысле выспрашивания денег, их получения - он был очень слаб. Конечно, странно, я не знаю обстоятельств, но странно, что петербургские рок-музыканты не уделяли ему особого внимания, если они считали, что музей достоин внимания. Так что, мне кажется, что это, конечно, трагедия, но трагедия человека, который затеял дело, что оказалось ему не по плечам. А бросить его он не мог, потому что это было смыслом его жизни.

Лев Лурье - историк, журналист

Петербургский краевед считает, что есть две стороны медали, и первая из них заключается в том, что никто не поддерживает из городских властей такие проекты.

Никто не помогал нам с Настей в проведении "Дня Д", который, значит, увенчался большим успехом дважды. И никто не помогает нам сейчас с Днем Блокады (общественная организация "Комитет 8 сентября" проведут акцию в День памяти жертв блокады. На 30 площадках 8 сентября с 12:00 пройдут чтения списков погибших). Это все зависит от качества, если ты завел частный музей, условно говоря, ты должен понимать, что ты должен каким-то образом поддерживать его существование. Значит, ты должен поневоле быть специалистом по PR, должен поневоле быть каким-то образом знаком с людьми и со структурами, неважно государственными или негосударственными, которые будут выделять для этого средства.

Лев Лурье объясняет, что каждый несет ответственность за то, что он делает. По его мнению, если говорить о таких проектах, как музей The Beatles или общественные акции - люди должны понимать, на что идут, и не брать груз, который они не могут поднять.

Если ты готов идти на крест, да, то ты можешь быть Иисусом Христом или, я не знаю, политзаключенным или великим автогонщиком. Но если у тебя нет необходимой смелости - в этом нет ничего страшного. Человек должен понимать, на что он годен, что он может вытерпеть. Но, к сожалению, так не получается, поэтому так много неудач.

Коля Васин верил, что он единственный в стране обладает подлинным автографом Джона Леннона.

Потрогать реликвию приходили не только поклонники Битлов, но и музыканты. Был у Коли в гостях и Борис Гребенщиков.

Николай мечтал возвести в Петербурге "Храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона". Он даже смог добиться от городских властей выделения территории под постройку здания его мечтаний на Васильевском острове. Но, к сожалению, собрать нужную денежную сумму на строительство и решить все технические вопросы Коле Васину так не удалось.



На повестке дня главный вопрос для всех битломанов - что теперь станет с уникальной коллекцией, наследником которой сейчас может стать единственный племянник Васина? Видимо, судьбу экспонатов будет решать именно он.

Видео: Piter.TV

Фото: instagram