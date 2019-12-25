Западный атмосферный фронт принесет в Петербург дожди

Однако днем будет тепло, до +19 градусов.

К Петербургу с запада приближается атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и прохладный воздух. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист ООО "Центр ФОБОС" Михаил Леус.

По словам синоптика, в городе станет больше облаков, и поэтому временами в некоторых районах будут идти кратковременные дожди. При этом воздух прогреется до +17..+19 градусов, а в Ленинградской области до +16..+21 градуса.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление практически не изменится.

Фото: Piter.TV