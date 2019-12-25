Леус пообещал потепление и прекращение дождей в Петербурге

Синоптик отметил, что циклон в Северной столице ослабевает.

Дожди в Санкт-Петербурге все. В эту субботу, 24 августа, влияние циклона на погоду в Северной столице будет ослабевать. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Максимальная температура минувшей пятницы в Санкт-Петербурге составила всего +17,2° и это самое низкое значение с начала лета. По мере отхода циклона на восток в облаках появятся прояснения, а дожди постепенно прекратятся. В такой ситуации солнечные лучи смогут прогреть воздух заметно сильнее, чем вчера" Михаил Леус

К середине дня столбики термометров в Петербурге покажут до +23 градусов тепла, в Ленинградской области до +24. Ветер западный до 10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее Piter.TV сообщал, что генеральное консульство России подтвердило гибель двух россиян на острове Пхукет. Из-за сильных дождей там сошел оползень.

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