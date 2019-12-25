Леус опроверг возвращение 30-градусной жары в Петербург

По словам синоптика, в городе ещё будут тёплые деньки, но экстремальной температуры не предвидится.

В последний месяц лета воздух в Петербурге ещё будет пригреваться, сохраняя в городе тепло, но 30-градусной жары больше не стоит ждать. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в интервью "КП-Петербург"

Синоптик отметил, что прогнозы аномального потепления — "компьютерные", поэтому верить им не следует. Столбики термометра на этой неделе сохранят нормальное значение и покажут от +22 градусов в среду до +26 в пятницу. Кроме того, в городе будет солнечно. По словам Леуса, далее солнечные часы будут заметно сокращаться.

Скорее всего, те плюс 25... плюс 26 градусов, что мы увидим на этой неделе, будут последним потеплением до конца лета.

Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра "Фобос"

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 10 августа утром ожидается туман.

Фото: Piter.TV