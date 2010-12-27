В июле на Крестовском острове появится "умная" остановка

Сейчас "Организатор перевозок" ищет подрядчика на ее установку.

Летом на Крестовском острове установят "умную "остановку. Об этом сообщает "Мойка78". павильон появится по Южной аллее. Местные жители и гости города смогут там заряжать мобильные устройства,а также активировать проездные билеты. Кроме этого, остановку оснастят электронными табло, показывающими время ожидания того или иного транспорта. Ради безопасности за действиями петербуржцев будут наблюдать четыре видеокамеры.

По сведениям издательства, в настоящее время "Организатор перевозок" ищет подрядчика на данные работы. Задание должно быть выполнено за миллион рублей. именно такие инвестиции готовы предложить вкладчики. Установка должна быть выполнена к концу июля 2018 года.

Напомним, что в Петербурге уже функционирует одна из "умных" остановок. Ее установили рядом со станцией метро "Гостиный двор" по Невском упроспекту.

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