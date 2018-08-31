Петербургское лето закончилось туманом

Однако, сильный туман не смог помешать вылету самолетов из аэропорта Пулково и никаких серьезных аварий из-за плохой видимости на дорогах не произошло.

Утро пятницы в Санкт-Петербурге было туманным, такая серая погода уже напоминает осень. В течение всего дня сотрудники Гидрометцентра обещают высокую влажность.

Однако, такой сильный туман не смог помешать вылету самолетов из аэропорта Пулково и никаких серьезных аварий из-за плохой видимости на дорогах не произошло. Но сотрудники МЧС все равно просят водителей быть бдительными на дороге.

Во время тумана водителям не стоит:

приближаться слишком близко к другим автомобилям;

использовать задние фонари переднего автомобиля в качестве ориентира, так как это ласт ложное представление о расстоянии и скорости;

пытаться проскочить полосу тумана в низине на дороге. На таких участках могут быть незаметны предметы и люди;

пытаться на большой скорости обогнать впереди идущий транспорт — это рискованно и опасно.

В целом, дневная температура в Петербурге составит +22 градуса, вечером может изрядно похолодать. Атмосферное давление будет расти. В Ленинградской области может слегка подняться ветер до 7 м/с.

Фото и видео: Piter.TV