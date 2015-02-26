Летний сезон концертной площадки на Петроградской стороне откроют 24 июня

Три дня подряд планируется проведение выступлений артистов.

Летний сезон концертной площадки Hi-Hat на Петроградской стороне откроют 24 июня. Первым выступлением их трех станет концерт группы Оркестр Optimystica. Команда представит публике свой новый сингл. Группа недавно выступала в рамках фестиваля болельщиков FIFA, а в целом география выступлений оркестра широка – гастроли по России и США, фестивали "Усадьба Jazz", Stereoleto, "Seasons" в Музеоне и многих других.

На следующий день, 25 июня, запланировано выступление команды "Обе Две" – солистка и автор песен Екатерина Павлова и гитарист и продюсер Дмитрий Емельянов, отвечающий за аранжировки и звучание группы. За 10 лет существования группа полюбилась слушателям своими хитами "Милый", "Капитан", "Мальчик".

Команда произвела мини-фурор, выпустив альбом "Знаешь, что я делала" в 2011 году, а группа OQJAV стала одним из сайд-проектов Екатерины Павловой, которая развилась в самостоятельный проект.

С особой программой 26 июня выступит группа The Retuses. На сцене участники группы и фронтмен Михаил Родионов экспериментируют с разными музыкальными инструментами: от гитар, клавишных, труб, мелодики, ударных и кларнета до синтезаторов, лупов, электронных ритмов и секвенций.

Фото: предоставлено организаторами выступлений