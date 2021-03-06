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Летние веранды спасли петербургский общепит от убытков
Сегодня, 19:49
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Летние веранды спасли петербургский общепит от убытков

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Власти города продлили действие упрощенной схемы выдачи разрешений на установку летних террас.

В Петербурге летние веранды помогли городскому общепиту спастись от убытков. Об этом пишет "Деловой Петербург". 

Власти города продлили действие упрощенной схемы выдачи разрешений на установку летних террас. Так, столики можно было устанавливать с 1 мая по 15 октября без разработки проекта благоустройства. Мебель также разрешили выставлять не только ресторанам и кафе, но и нестационарным объектам.

Летом в Петербурге заключили 626 договоров на размешенное летних веранд. По словам управляющего рестораном "Фюнамбюль" Владимира Малафеева, несмотря на все опасения, связанные с внешнеполитической ситуацией, сезон прошел лучше, чем в 2021 году. Это выражается в увеличении посадки в среднем на 15–20 процентов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: террасы, убытки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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