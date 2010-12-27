  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двухмесячная пассажирка самолета Грозный - Москва скончалась в Волгограде
Сегодня, 9:13
152
MShaffter

Двухмесячная пассажирка самолета Грозный - Москва скончалась в Волгограде

0 0

Из-за резкого ухудшения состояния маленькой пассажирки самолет совершил экстренную посадку в Волгограде.

Летевшая из Грозного в Москву 2-месячная девочка скончалась в  больнице Волгограда.

На борту самолета рейса Грозный - Москва летела 2-месячная девочка с тяжелым заболеванием. Ее сопровождал врач-реаниматолог. Ребенка везли в Москву для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В полете у малышки резко ухудшилось состояние. Экипаж принял решение экстренно приземлиться в Волгограде. Врач проводил девочке реанимационные мероприятия на борту. Но, к сожалению, малышку спасти не удалось. Девочка скончалась.

По данному факту следственные органы проводят проверку. 

Фото: Рixabay

 

 

Теги: новости волгограда, новости россии, новости чечня, умерла пассажирка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии