Летчик‑космонавт Андрей Борисенко рассказал о своем непростом пути в космическое пространство

Летчик-космонавт и Герой Российской Федерации Андрей Борисенко в интервью "Петербургскому дневнику" поделился воспоминаниями о своем непростом пути в космос, который потребовал от него невероятной целеустремленности и силы духа.

Будущий космонавт совершил два полета: первый — с 5 апреля по 16 сентября 2011 года, второй — с 19 октября 2016-го по 10 апреля 2017 года. Однако, по семейной традиции, он должен был стать моряком. Все изменилось в 9 лет, когда Андрей посмотрел фильм "Укрощение огня". Эта картина о жизни инженеров-ракетчиков определила его судьбу: гидрокосмос в мечтах уступил место реальному. Особое место в его жизни занимает роман Сергея Павлова "Лунная радуга". Именно эта книга-дилогия сопровождала его на орбиту и помогала не сдаваться в самые трудные минуты.

В восьмом классе Андрей пришел в Юношеский клуб космонавтики имени Германа Титова при Ленинградском дворце пионеров. Там он узнал о двух путях в космос: через авиацию или через инженерное образование по примеру Георгия Гречко. Борисенко выбрал второй вариант и поступил в Военмех.

Однако на пути к мечте возникли серьезные препятствия. В 29 лет врачи на медкомиссии отказали ему в зачислении в отряд космонавтов из-за особенности организма. Судьба свела его с ведущим специалистом, который предложил провести исследования. Следующие десять лет Андрей участвовал в экспериментах Института медико-биологических проблем, чтобы доказать, что его особенность не мешает полетам. Когда ему исполнилось 35 — предельный возраст для зачисления — психологическое давление было огромным. Но в 39 лет, после десяти лет борьбы и сбора статистики, его наконец зачислили в отряд.

Окончательно он поверил в реальность происходящего только на старте, когда ощутил вибрацию от работы двигателей ракеты-носителя. Жизнь на орбите расписана по минутам. Свободного времени крайне мало, но оно всегда находится для общения с родными.

После возвращения на Землю начинается долгий процесс реабилитации. Мышцы атрофируются даже при наличии тренажеров на МКС. Но как бы ни было тяжело, желание вернуться в космос возникает почти сразу после приземления.

Фото: "Петербургский дневник" (Роман Пименов)