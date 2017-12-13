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Петербургский суд отправил убийцу полицейских на 16 лет в колонию строгого режима
Сегодня, 12:55
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Shdaria
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Петербургский суд отправил убийцу полицейских на 16 лет в колонию строгого режима

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В Петербурге преступник, который расстрелял полицейских восемь лет назад отправится в колонию строгого режима.

В Петербурге суд вынес приговор последнему участнику расстрела полицейских, который произошел в 2010 году. Фигурант дела - Вячеслав Парушенков, он долгое время скрывался в лесах, но недавно получил 16 лет за бандитизм и убийство. 

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что преступник признан виновным сразу в нескольких преступлений, связанных с налетами на салоны игровых автоматов и посягательством на жизнь стражей порядка.

Петербургский городской суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима. Кроме того, гражданские иски удовлетворены на 3 млн рублей. 

Напомним, что Парушенков был задержан еще в июне 2016 года спустя шесть лет поисков. Он порвал связь со всеми родственниками и знакомыми, и отправился жить в лес. 

 

 

 

Теги: колония строгого режима , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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