Петербургский суд отправил убийцу полицейских на 16 лет в колонию строгого режима

В Петербурге преступник, который расстрелял полицейских восемь лет назад отправится в колонию строгого режима.

В Петербурге суд вынес приговор последнему участнику расстрела полицейских, который произошел в 2010 году. Фигурант дела - Вячеслав Парушенков, он долгое время скрывался в лесах, но недавно получил 16 лет за бандитизм и убийство.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что преступник признан виновным сразу в нескольких преступлений, связанных с налетами на салоны игровых автоматов и посягательством на жизнь стражей порядка.

Петербургский городской суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима. Кроме того, гражданские иски удовлетворены на 3 млн рублей.

Напомним, что Парушенков был задержан еще в июне 2016 года спустя шесть лет поисков. Он порвал связь со всеми родственниками и знакомыми, и отправился жить в лес.