Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Лепс покажет самые редкие иконы из своей коллекции
Сегодня, 9:40
0
nastya960
103

Лепс покажет самые редкие иконы из своей коллекции

0
 
 

Выставка, которая ранее была неизвестна широкой публике, продлится до 6 ноября.

Во вторник, 4 сентября, в Государственном историческом музее откроется выставка "Предивное художество": иконы из собрания Григория Лепса". Об этом сообщила пресс-служба музея.

Заслуженный артист Российской Федерации, музыкант и продюсер Григорий Лепс представит уникальную коллекцию икон, которыми пополнялось его собрание в течение 20 лет.

Пресс-служба  Государственного исторического музея

Гости и жители столицы смогут увидеть 200 экспонатов, которые в свою очередь разделены на несколько разделов: "По канонам древнего благочестия",  "Наследие средневековых мастеров",  "Иконописные центры и мастерские", "В новой стилистике"

Выставка, которая ранее была неизвестна широкой публике, продлится до 6 ноября.

Два года назад дочь Григория Лепса зажгла на шоу "Голос": лучшие видео Инги Лепс.

Фото: Григорий Лепс/ ВК

Теги: государственный исторический музей , икона , лепс
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5