Лепс покажет самые редкие иконы из своей коллекции

Выставка, которая ранее была неизвестна широкой публике, продлится до 6 ноября.

Во вторник, 4 сентября, в Государственном историческом музее откроется выставка "Предивное художество": иконы из собрания Григория Лепса". Об этом сообщила пресс-служба музея.

Заслуженный артист Российской Федерации, музыкант и продюсер Григорий Лепс представит уникальную коллекцию икон, которыми пополнялось его собрание в течение 20 лет. Пресс-служба Государственного исторического музея

Гости и жители столицы смогут увидеть 200 экспонатов, которые в свою очередь разделены на несколько разделов: "По канонам древнего благочестия", "Наследие средневековых мастеров", "Иконописные центры и мастерские", "В новой стилистике"

Выставка, которая ранее была неизвестна широкой публике, продлится до 6 ноября.

Два года назад дочь Григория Лепса зажгла на шоу "Голос": лучшие видео Инги Лепс.

Фото: Григорий Лепс/ ВК