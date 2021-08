Леос Каракс пустил в свое кино других. "Аннетт" – вот что из этого получилось

Piter.tv смотрит на главную авторскую премьеру августа под углом совместного творчества.

Стендап-комик (Адам Драйвер) нежно любит свою жену, оперную певицу (Марион Котийяр). После рождения дочери у них в отношениях наступает разлад, а мужчина остается один с ребенком и его неожиданной способностью, на которой можно заработать. Происходящее перед зрителями разыграют в эстетике мюзикла.

Леоса Каракса можно лихо причислить к ряду "больших" режиссеров XX века, которые не стесняются превратить своё кино в единоличный автопортрет. Он снимает редко, но метко, по любви и не только к себе – выводя в кадр своих муз от Мирей Перье до Жюльетт Бинош к Екатерине Голубевой.

Последняя, исполнившая главную роль в картине "Пола Х", трагически завершила свой жизненный путь при невыясненных обстоятельствах. Именно ей была посвящена картина "Корпорация "Святые моторы" (2012 год), а "Аннетт" – фильм открытия Каннского кинофестиваля в этом году – имеет титр в честь дочери Насти Голубевой-Каракс. Значит, история личная, персональные подтексты Каракса в главном герое-стендапере, который специализируется на оскорблениях чувств всех людей, считать достаточно просто.

Прочитавшим недавнюю книгу о Караксе от Антона Долина и смотревшим всю его фильмографию легко разобрать "Аннетт" на составляющие – вот короткая стрижка главной героини, передающая привет всем женским образам режиссера: те же Бинош, Перье или Кайли Миноуг. Вот бросается в глаза мужской взгляд на образ певицы, нежной и воздушной матери-героини, противоборствующей буйному эго главного героя – читай, режиссера. Деревянный супер-ребенок пары (неожиданно и интересно, не пугайтесь при просмотре) – экранизация отсутствия субъектности детей глазами родителей, все ясно. Ребенок все выскажет отцу в финале о его преступлениях и что о нем думает на самом деле.

За красной ковровой дорожкой внимание о соавторах истории поубавилось, а зря. "Аннетт" нельзя назвать авторским кино одного человека, потому что большую роль в происходящем еще играет рок-группа Sparks, братья Рон и Расселл Мэлы, написавшие не только песни, но и часть сценария.

2021 год – сам по себе год группы Sparks, любимцев знатоков западного рока. На сцене команда более 40 лет, выступала с малоизвестной группой Queen, которая творчески переработала их одержимость китчевой "оперной" эстетикой, на эту тему до сих пор спорят фанаты. Нужный эпитет в отношении группы – "любимые музыканты ваших любимых музыкантов". Его подкрепляет режиссер Эдгар Райт (трилогия "Корнетто", Baby Driver), который в этом же году сделал документальный фильм The Sparks Brothers, где тоже признается в любви группе, как, например, когда-то Алексей Балабанов в "Жмурках".

Так вот, про "Аннетт". Маловероятно, что большой режиссер, мыслящий категориями вечности в рамках жанра в своем прошлом фильме, резко ушел бы в ежедневную повестку, показывая комментарий на тему харрасмента и движения #MeToo. После "Ла-Ла Ленда" работать с редким жанром мюзикла, намеренно выставляя себя уже для сравнения с другим произведением? Режиссерское эго тут заметно в основной канве откровенной истории, однако все оформление Караксу не принадлежит, оно китчевое до пошлости – выступление юной поп-звезды на "Супербоуле", серьезно? Картину Vox Lux лучше посмотрите, там это тоньше и изящнее выполнено.

При этом с менее броским авторским почерком "Аннетт" все равно работает как эмоциональный анти-мюзикл, разрывающий зрителя на части большинством номеров. Поэтому слушать оригинальные песни, перепетые артистами для российского зрителя (реальная история), все равно что пережевывать уже пережеванную пищу – грустно и невкусно. Плюс наконец-то у группы Sparks появился большой хит, который выводит их из групп-ноунеймов для широкого зрителя: "So May We Start?" – прекрасный трек.

Фото: кадры из фильма, прокатчик "Планета Информ"