Драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Фильм попал на 42-е место журнала Rolling Stone.

Драма Андрея Звягинцева "Елена" вошла в список лучших фильмов десятилетия. Фильм попал на 42-е место журнала Rolling Stone. Эксперты сравнили его с работами Хичкока.

История рассказывает о пожилой семейной паре Елене и Владимире. Для обоих брак является вторым по счету. Елена вышла замуж по расчету, и богатый Владимир согласился полностью ее обеспечивать. Однако мысли женщины занимает не собственное благополучие, а помощь безработному сыну от первого брака и его семье.

Первое место в рейтинге заняла независимая гей-драма 2016 года "Лунный свет". На второй строчке расположился байопик про основателя Facebook "Социальная сеть" (2010) Дэвида Финчера. Тройку лидеров замыкает "Корпорация "Святые моторы" (2012) Леоса Каракса.

Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей.

Видео: YouTube / TabrizShakhidi