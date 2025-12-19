Леонид Тамбиев стал тренером петербургского СКА

Бывший главный тренер "Адмирала" пополнил штаб СКА.

Петербургский хоккейный клуб СКА пополнил свой тренерский штаб новым специалистом. В него вошёл 55-летний Леонид Тамбиев, ранее возглавлявший владивостокский "Адмирал".

Как сообщила пресс-служба армейского клуба, они рады возвращению Тамбиева, который выступал за команду на льду почти 35 лет назад. Детали заключённого контракта и конкретные обязанности тренера не разглашаются. Главным тренером СКА по-прежнему остаётся Игорь Ларионов.

Тамбиев покинул "Адмирал" в декабре, где работал с 2021 года. Под его руководством дальневосточная команда впервые в своей истории преодолела первый раунд плей-офф КХЛ. В послужном списке специалиста также работа с казахстанским "Сарыаркой", которую он дважды приводил к чемпионству в ВХЛ, и руководство петербургским "Динамо". В настоящее время СКА находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 58 очков после 52 сыгранных матчей.

Фото: pxhere