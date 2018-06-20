Леноблводоканал приводит в порядок сети

С 1 июля Леноблводоканал запланировал провести общую проверку подключений к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения с целью устранения всех несоответствующих врезок.

Леноблводоканал планирует привести в порядок сети. С 1 июля Леноблводоканал запланировал провести общую проверку подключений к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения с целью устранения всех несоответствующих врезок.

В случае выявления незаконных врезок, потребитель будет отключен без предупреждения и ему будет начислена плата за 3 года. Отключение и повторное подключение будут проводиться за счет потребителя. сообщает пресс-служба Леноблводоканала

В настоящее время ГУП "Леноблводоканал" открывает работу с потребителями в виде так называемой "водной амнистии".

С 15 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года можно легализовать "врезки" и вступить с предприятием в договорные отношения без штрафных санкций и взысканий.

Такая возможность предоставляется всем потребителям услуг водоснабжения и водоотведения, которые имеют самовольное присоединение к централизованным водопроводным или канализационным сетям, не имея договора и не оплачивая эти услуги.

ГУП "Леноблводоканал" сообщает, что для оформления договора собственник жилья может обратиться в центральный офис предприятия, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 7, тел. 8 (812) 403-00-53, а также в производственные управления по району. В частности, в Выборгском районе филиал Леноблводоканала находится по адресу: г. Выборг, ул. Куйбышева, д.13, пом.58, тел. 8(81378)21-682.

Для оформления договора потребуются следующие документы:

1.копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и т. д.); 2.копия паспорта собственника; 3.документы, подтверждающие сведения о зарегистрированных лицах (выписка из домовой книги, справка о зарегистрированных лицах); 4.копия паспорта на прибор учета холодной воды (при наличии); 5.в случае подключения к системам водоснабжения и (или) водоотведения, не принадлежащих ГУП "Леноблводоканал", заявитель предоставляет письменное согласие от владельца сетей.

Подробная информация об акции, а также о адресах и режимах работы районных производственных управлений ГУП "Леноблводоканал" размещена на официальном сайте www.vodokanal-lo.ru в разделе "Абонентам".

По официальной информации www.vodokanal-lo.ru

Автор: Анна Литик