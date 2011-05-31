Ленобласть завершила уборочную с перевыполнением плана

Картофеля в регионе собрано на 26% больше плана.

Ленинградская область завершила уборочную с перевыполнением плана. Картофеля в регионе собрано на 26% больше плана, сбор овощей перевыполнен на 6%, сбор зерна увеличен на 22%, на 13% вырос сбор рапса. Об этом сообщила региональная администрация.

Благодаря господдержке, помощи с приобретением современной техники а также за счет передовых агротехнологий наши аграрии получили достойный урожай. Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

До аграриев Ленинградской области с начала года уже доведено 4,9 млрд рублей господдержки. Лимит финансирования на 2023 год – 5,7 млрд рублей.

В сельскохозяйственных организациях Ленобласти былособрано 75,6 тыс. тонн картофеля, 126% к плану; 64,5 тыс. тонн овощей (106%); 154.6 тыс. тонн зерновых культур (122 %); 10,814 тыс. тонн рапса (113%).

Фото: администрация Ленобласти